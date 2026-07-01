Эксперт Литвинов: влажный воздух делает +30 опаснее, чем +40 при сухом климате

«При влажности, близкой к 100%, пот не испаряется, а стекает каплями, не отводя тепло. Поэтому при +30°C перегреться можно быстрее, чем при +40°C в сухой пустыне, где испарение эффективно», — сказал Литвинов в разговоре с ТАСС.