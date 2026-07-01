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Три выпускника из Бердска сдали ЕГЭ по информатике на 100 баллов

Высокий балл стал результатом упорного труда самих ребят и профессионализма их наставников.

Источник: Комсомольская правда

В Бердске сразу три выпускника получили максимальные 100 баллов на ЕГЭ по информатике. Об этом сообщили в пресс-службе Управления образования города.

Отличные результаты показали Вадим Иванов из лицея № 6, Даниил Лиходед из лицея № 7 и Михаил Ноговицин из Экономического лицея. Их подготовили учителя Лев Андреев, Юлия Иванова и Артем Паклинов соответственно.

По словам представителей управления, информатика требует безупречной логики и огромного количества практических занятий. Высокий балл стал результатом упорного труда самих ребят и профессионализма их наставников. Выпускникам пожелали удачного поступления и успешного старта в IT-сфере.