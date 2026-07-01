«Скроет лишний объем»: красноярцам объяснили базовое правило подбора мужского поло на лето

Обладателям стройного телосложения подходят любые варианты: от плотных до самых тонких, гладких материалов и полуприлегающего силуэта. А вот при более плотной комплекции настоятельно рекомендуется носить исключительно фактурные вещи. За счет сложного переплетения нитей текстурная ткань — например, пике — хорошо держит форму, не облегает тело и визуально скрадывает лишний вес.