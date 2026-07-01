Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Скроет лишний объем»: красноярцам объяснили базовое правило подбора мужского поло на лето

Мужчинам из Красноярска рассказали, как правильно подобрать футболку или поло на лето, чтобы визуально скрыть лишние объемы.

Мужчинам из Красноярска рассказали, как правильно подобрать футболку или поло на лето, чтобы визуально скрыть лишние объемы. Чтобы вещь сидела идеально и корректировала фигуру, в первую очередь нужно обратить внимание на фактуру ткани.

Обладателям стройного телосложения подходят любые варианты: от плотных до самых тонких, гладких материалов и полуприлегающего силуэта. А вот при более плотной комплекции настоятельно рекомендуется носить исключительно фактурные вещи. За счет сложного переплетения нитей текстурная ткань — например, пике — хорошо держит форму, не облегает тело и визуально скрадывает лишний вес.

Не менее важно обращать внимание на посадку. Верно выбранная модель не собирается в складки, не топорщится. Если поло планируется носить навыпуск, нижний край изделия должен заканчиваться ровно под линией пояса.

Найти подходящее поло на лето можно в премиальном салоне мужской одежды Circle Boutique. В магазине представлены коллекции ведущих европейских брендов, включая классические линейки итальянской марки Gran Sasso. Эти вещи отшиваются из хлопка, кашемира, льна и шелка высокого качества. Материалы отличаются отличной воздухопроницаемостью, гипоаллергенностью и сохраняют безупречный внешний вид даже в жаркую погоду.

Бутик Circle Boutique находится в Красноярске на ул. Карла Маркса, 73А и открыт ежедневно с 11:00 до 20:00. Ознакомиться с ассортиментом летней коллекции можно по ссылке.

Реклама. ИП Калинин Валерий Валерьевич. erid: 2VfnxxCvbaj.

Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.