«Скроет лишний объем»: красноярцам объяснили базовое правило подбора мужского поло на лето

Мужчинам из Красноярска рассказали, как правильно подобрать футболку или поло на лето, чтобы визуально скрыть лишние объемы. Чтобы вещь сидела идеально и корректировала фигуру, в первую очередь нужно обратить внимание на фактуру ткани.
Обладателям стройного телосложения подходят любые варианты: от плотных до самых тонких, гладких материалов и полуприлегающего силуэта. А вот при более плотной комплекции настоятельно рекомендуется носить исключительно фактурные вещи. За счет сложного переплетения нитей текстурная ткань — например, пике — хорошо держит форму, не облегает тело и визуально скрадывает лишний вес.
Не менее важно обращать внимание на посадку. Верно выбранная модель не собирается в складки, не топорщится. Если поло планируется носить навыпуск, нижний край изделия должен заканчиваться ровно под линией пояса.
Найти подходящее поло на лето можно в премиальном салоне мужской одежды Circle Boutique. В магазине представлены коллекции ведущих европейских брендов, включая классические линейки итальянской марки Gran Sasso. Эти вещи отшиваются из хлопка, кашемира, льна и шелка высокого качества. Материалы отличаются отличной воздухопроницаемостью, гипоаллергенностью и сохраняют безупречный внешний вид даже в жаркую погоду.
Бутик Circle Boutique находится в Красноярске на ул. Карла Маркса, 73А и открыт ежедневно с 11:00 до 20:00. Ознакомиться с ассортиментом летней коллекции можно по ссылке.
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