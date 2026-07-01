Россия заняла второе место по росту благосостояния в мире

Россия стала второй самой быстро богатеющей страной в мире за период с 2020 по 2025 год, выяснило РИА Новости, изучив данные отчета UBS «О мировом богатстве».
Прирост благосостояния на одного гражданина в России за пять лет составил 37 процентов с поправкой на инфляцию. Быстрее росла только Южная Корея — 55 процентов. Тройку лидеров замкнула Хорватия с показателем 29 процентов.
В то же время уровень благосостояния британцев снизился на 23,2 процента — этот показатель стал худшим в рейтинге. Также обеднели граждане Нидерландов (минус 14,4 процента) и Франции (минус 4,5 процента). Единственной страной, где ситуация осталась практически на прежнем уровне, оказалась Италия, говорится в сообщении.
Средний размер заработной платы в Москве за год вырос практически на 31 тысячу рублей, достигнув порога 219 618 рублей.
Российский президент Владимир Путин сообщил, что в РФ один из самых низких уровней безработицы, он составляет примерно 2,2 процента, и «это очень хороший результат». Однако глава Министерства экономического развития Максим Решетников заявил, что сложившуюся ситуацию на российском рынке труда можно назвать сложной.