Как вернуть НДФЛ: адвокат перечислила все вычеты

К социальным вычетам относятся расходы на обучение (своё и детей), медицину, лекарства и фитнес. По этим расходам можно вернуть 13 или 15% в зависимости от ставки. Лимит на обучение и лечение — 150 тыс. рублей в год, а за сдачу нормативов ГТО при прохождении диспансеризации положен отдельный вычет 18 тыс. рублей. При покупке жилья доступен имущественный вычет до 2 млн рублей, а при ипотеке — дополнительный до 3 млн рублей на уплаченные проценты. Для семей с детьми действуют особые условия: вычет на обучение ребёнка (включая кружки) — до 110 тыс. рублей в год, а при приобретении жилья в долю на несовершеннолетнего ребёнка родители могут получить вычет, при этом у ребёнка право на него сохраняется на будущее.