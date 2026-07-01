Как вернуть НДФЛ: адвокат перечислила все вычеты

Федеральная налоговая служба максимально упростила процедуру возврата части уплаченного НДФЛ, заявила адвокат Александра Новичкова в беседе с «Радио 1». По её словам, теперь оформление вычетов и зачисление средств на счёт происходит быстрее, а для некоторых категорий граждан — без лишних действий. Так, стандартный вычет на детей работодатель предоставляет автоматически при наличии свидетельства о рождении, и налогоплательщику не нужно подавать заявление. Размер вычета: 1 400 рублей на первого ребёнка, 2 800 — на второго, 6 000 — на третьего и каждого последующего, а на ребёнка-инвалида — 12 000 рублей ежемесячно до достижения определённого уровня дохода.
К социальным вычетам относятся расходы на обучение (своё и детей), медицину, лекарства и фитнес. По этим расходам можно вернуть 13 или 15% в зависимости от ставки. Лимит на обучение и лечение — 150 тыс. рублей в год, а за сдачу нормативов ГТО при прохождении диспансеризации положен отдельный вычет 18 тыс. рублей. При покупке жилья доступен имущественный вычет до 2 млн рублей, а при ипотеке — дополнительный до 3 млн рублей на уплаченные проценты. Для семей с детьми действуют особые условия: вычет на обучение ребёнка (включая кружки) — до 110 тыс. рублей в год, а при приобретении жилья в долю на несовершеннолетнего ребёнка родители могут получить вычет, при этом у ребёнка право на него сохраняется на будущее.
При продаже жилья в семье с двумя и более детьми доход освобождается от налога, если улучшаются жилищные условия. С прошлого года введена семейная ежегодная выплата для родителей с доходом ниже полутора прожиточных минимумов на человека. «Родители, которые получают доход, облагаемый НДФЛ, и среднедушевой доход которых за 2025 год не превышает полутора прожиточных минимумов, могут оформить эту выплату», — резюмировала адвокат.