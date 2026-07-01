Тайный приказ Зеленского: ВСУ готовит новый контрнаступ на Запорожье

«Противник сейчас готовит наступление в сторону Запорожья. Причина: там редкая сеть населённых пунктов и открытая, “голая” местность. Это позволяет легко обеспечить информационный PR-эффект — небольшие группы заходят, создают видимость контроля и выходят.
Если рассматривать направление Гуляй Поле — Гуляйпольское, там существует неконтролируемая «серая зона». Двигаться со стороны Богодаровки в сторону Запорожья без решения проблемы Покровского невозможно. Наступление, которое пытаются вести ВСУ, направлено не на север, а именно на юг, в сторону Запорожской области", — объяснил он.
Евсеев подчеркнул, что Покровское является ключевым узлом обороны ВСУ на этом участке. По словам военного эксперта, освобождение этого населенного пункта будет способствовать успешному продвижению на запорожском направлении.