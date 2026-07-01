В Красноярском крае произошло ДТП с автобусом, внутри находились 27 детей

В Минусинском районе Красноярского края произошла авария с участием автобуса, в котором находились 27 детей. В пресс-службе краевого ГУ МВД России сообщили, что данные о пострадавших уточняются.
«Полицейские работают на месте ДТП с автобусом в Минусинском округе. Предварительно, в салоне транспортного средства находилось 27 детей», — говорится в сообщении ведомства.
Уточняется, что обстоятельства происшествия устанавливаются. На месте ЧП работают полицейские.
Накануне в Кузбассе маршрутный автобус столкнулся с грузовым автомобилем, в результате ДТП 10 человек пострадали, один человек погиб. Следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ по факту ДТП.
Кроме этого, Следственный комитет России также возбудил уголовные дела по факту ДТП с участием маршрутного автобуса и автомобиля в Екатеринбурге.