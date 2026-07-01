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Опасность по БПЛА объявлена 1 июля в Волгоградской области

В Волгоградской области ночью 1 июля начала действовать беспилотная опасность.

В Волгоградской области ночью 1 июля начала действовать беспилотная опасность. Сообщения на телефоны жителей региона стали поступать с 00−34 ч. Рекомендовано занять безопасное место в комнате без окон, не подходить к окнам и не пользоваться лифтом.

Напомним, накануне, 30 июня, в Волгоградской области и еще в 13 регионах России военные сбили 121 вражеский беспилотник.

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