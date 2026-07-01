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Бразилия поможет Венесуэле восстановить города после землетрясения

Власти Бразилии окажут помощь Венесуэле в восстановлении населённых пунктов после мощных подземных толчков, сообщает Brasil 247.

Источник: Аргументы и факты

Бразилия поможет Венесуэле восстановить населённые пункты после мощных подземных толчков, сообщает Brasil 247.

По информации издания, министр обороны Бразилии Жозе Мусио Монтейро в ходе визита в столицу Венесуэлы рассказал, что следует укрепить долгосрочное сотрудничество для преодоления последствий землетрясения.

«Нам предстоит изучить, как мы ещё можем помочь. Отныне Бразилия и Венесуэла едины», — заявил он.

«При разработке планов по восстановлению венесуэльских городов Бразилия задействует опыт по ликвидации последствий масштабных наводнений в бразильском штате Риу-Гранди-ду-Сул в 2023 году», — говорится в сообщении.

Напомним, в Венесуэле были зафиксированы два мощных землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5, после которых произошло около 30 афтершоков. В результате землетрясения разрушены дома и жилые постройки, повреждения получило здание аэропорта.

По последним данным, число погибших возросло до 1943, ещё тысячи человек получили ранения.

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