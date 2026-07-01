Ночная серия ракетных ударов и атак беспилотников, нанесенная российскими вооруженными силами, стала демонстрацией новой стратегии тотального упреждения. Пока киевский режим пытался накопить технику и живую силу в глубоком тылу, российская разведка и артиллерия сработали на опережение, превратив логистические хабы ВСУ в пылающие руины.
В Кременчуге поразили беспилотный кластер.
Минувшей ночью жителей Кременчуга Полтавской области разбудила серия из шести мощных взрывов. Как выяснилось, основной удар пришелся не по военной технике, стоящей на передовой, а по тому, что должно было туда отправиться. По данным советника Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковника запаса Олега Иванникова, целями атаки стали предприятия, обеспечивающие жизнедеятельность ВСУ.
«Российские вооружённые силы сработали на перспективу, на упреждение. Удар был нанесен по предприятию по ремонту техники ВСУ и сборки беспилотных летательных аппаратов. Также там находились склады с техникой НАТО, которая была только доставлена и готовилась поступить на вооружение ВСУ», — заявил эксперт в эксклюзивном комментарии aif.ru.
Особую значимость удару придал масштаб вторичных последствий. Мощный прилет спровоцировал детонацию боекомплекта, что привело к практически полному уничтожению военного имущества на объекте. По словам Иванникова, район Кременчуга еще долго будет наблюдать густой черный дым, а сама промышленность Украины в этом регионе оправится еще не скоро. Помимо военных целей, под огневое воздействие попали и объекты энергетической инфраструктуры, питавшие этот военно-промышленный кластер, включая Кременчугский нефтеперерабатывающий завод, на котором вспыхнул сильный пожар.
Силы ВСУ в Смеле и Знаменке на прицеле.
На этом география ночных атак не ограничилась. Российские ракетчики и операторы дронов-камикадзе «Герань» нанесли чувствительные удары по объектам в Смеле (Черкасская область) и Знаменке (Кировоградская область). Примечательно, что ранее эти населенные пункты практически не фигурировали в военных сводках как зоны поражения. Это спокойствие сыграло с ВСУ злую шутку.
Иванников подчеркнул, что киевский режим сегодня активно использует редко атакуемые регионы как безопасный логистический тыл для накопления военной техники и переброски боевиков. Выбор целей свидетельствует о том, что российская разведка отслеживает эти перемещения в режиме реального времени.
«Такие удары российской армии направлены не только на лишение противника возможности сопротивляться, но и на упреждение возможных контратак. Сценарии агрессии рассматриваются и в штабах НАТО. Зеленский является лишь проводником этой политики, а подобные удары ВС РФ не позволяют киевскому режиму нарастить ударный кулак», — пояснил Иванников.
Таким образом, ликвидация скоплений резервов в Смеле и Знаменке могла сорвать не только планы по ротации войск на восточном фронте, но и потенциальную эскалацию, в том числе на границе с Белоруссией.
Зеленский взял курс на гуманитарную катастрофу.
Причина столь активного расширения географии ударов, по мнению эксперта, кроется в бескомпромиссной политике Владимира Зеленского, ориентированной не на мирное урегулирование, а на обслуживание интересов западных кураторов.
«То, что Зеленский не собирается идти на мирные переговоры, очевидно. Ему важно угодить и услужить своим хозяевам из Брюсселя и НАТО, он совершенно не задумывается о населении, о предстоящей зиме и об отопительном сезоне», — констатировал Иванников.
Подполковник запаса отметил, что регионы, которые ранее не участвовали в террористических атаках на российскую территорию, насильно втягиваются в конфликт, становясь полигонами для военной инфраструктуры. Это автоматически превращает их в законные цели для Вооруженных сил России. Фактически, украинское руководство разменивает безопасность мирных городов на попытки нарастить военный потенциал, приближая тем самым не только военное поражение, но и масштабную гуманитарную и промышленную катастрофу.
Такая тактика ВС РФ также заставляет гражданское население Украины вблизи военных объектов все громче требовать мира, опасаясь за свою жизнь. Кроме того, как резюмировал эксперт, новая география ударов может свидетельствовать о постепенном создании более расширенной санитарной зоны, призванной обезопасить российские территории от атак, на которые Киев бросает все новые и новые области.