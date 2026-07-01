Подполковник запаса отметил, что регионы, которые ранее не участвовали в террористических атаках на российскую территорию, насильно втягиваются в конфликт, становясь полигонами для военной инфраструктуры. Это автоматически превращает их в законные цели для Вооруженных сил России. Фактически, украинское руководство разменивает безопасность мирных городов на попытки нарастить военный потенциал, приближая тем самым не только военное поражение, но и масштабную гуманитарную и промышленную катастрофу.