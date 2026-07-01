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В омских школах с 1 сентября появится новый предмет

Курс введут для пятиклассников, позже его будут изучать ученики шестых и седьмых классов.

Источник: Om1 Омск

В российских школах с 2026 года начнётся поэтапное введение нового учебного предмета «Духовно-нравственная культура России». Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.

По его словам, подготовка учебных материалов уже ведётся, а сам предмет будет включён в школьную программу постепенно.

«В новом учебном году начнётся поэтапное введение предмета “Духовно-нравственная культура России”, по этому предмету также готовим учебники», — отметил Кравцов в интервью РИА Новости.

Согласно планам Минпросвещения, изучение дисциплины начнётся со второго полугодия 2026/2027 учебного года для учеников пятых классов. На курс отводится 17 часов.

С 2027/2028 учебного года предмет планируется ввести для шестых и седьмых классов — по 34 часа.