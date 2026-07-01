Работодатели Хабаровского края предлагают 3 тысячи вакансий от 200 тысяч рублей

В Хабаровском крае за май и июнь было открыто и обновлено более 3 тысяч вакансий с предлагаемой заработной платой от 200 тысяч рублей. Анализ вакансий показал, что наиболее высокие зарплатные предложения размещали работодатели из сферы строительства и недвижимости, сообщает пресс-служба hh.ru.
«Согласно данным базы вакансий hh.ru, в мае и июне 2026 года в Хабаровском крае появилось или было обновлено 3,9 тыс. предложений с зарплатой от 200 тыс. рублей и выше. 69% из них приходится на вакансии с вахтовым графиком. Это сравнительно немного по меркам других дальневосточных регионов. Так, в Бурятии доля вахтовых предложений среди высокооплачиваемых вакансий достигает 86%, а в Забайкальском крае — 82%. Хотя в Приморье этот показатель составил лишь 42%», — говорится в сообщении.
Оставшиеся 31% дорогих предложений в Хабаровском крае ориентированы на соискателей, готовых работать в пределах своего региона проживания.
Наиболее активно вакансии с зарплатой от 200 тыс. рублей размещают компании из отраслей строительства, недвижимости, эксплуатации и проектирования (12%), перевозок, логистики, а также услуги для бизнеса (по 4%).
Среди специалистов, которым чаще всего предлагают такой уровень дохода, преобладают представители рабочих профессий, в частности — сварщики, водители и экспедиторы (по 8%), машинисты (7%), а также менеджеры по продажам и работе с клиентами (9%).
Примечательно, что наличие образования далеко не всегда выступает обязательным требованием для таких позиций. В 80% случаев компании либо не требуют диплома, либо не указывают его как ключевое условие. При этом 18% вакансий с предлагаемым доходом от 200 тысяч доступны только кандидатам с высшим образованием, а 5% — со средним профессиональным.
В то же время требования к профессиональному опыту остаются значительно более строгими. Для большинства высокооплачиваемых позиций наличие опыта является обязательным условием. Так, 54% вакансий с зарплатой от 200 тыс. рублей предполагают опыт работы до трех лет, 22% — до шести лет, а 3% — более шести лет. Лишь 20% подобных предложений доступны начинающим специалистам без профессионального опыта.