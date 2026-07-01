Работодатели Хабаровского края предлагают 3 тысячи вакансий от 200 тысяч рублей

«Согласно данным базы вакансий hh.ru, в мае и июне 2026 года в Хабаровском крае появилось или было обновлено 3,9 тыс. предложений с зарплатой от 200 тыс. рублей и выше. 69% из них приходится на вакансии с вахтовым графиком. Это сравнительно немного по меркам других дальневосточных регионов. Так, в Бурятии доля вахтовых предложений среди высокооплачиваемых вакансий достигает 86%, а в Забайкальском крае — 82%. Хотя в Приморье этот показатель составил лишь 42%», — говорится в сообщении.