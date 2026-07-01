«Пап, я не курю! — Закуришь!»: Как Вадим Галыгин отговаривал дочь становиться режиссером

«В свое время (дочь) хотела идти учиться на кинорежиссера, и я ее отговаривал. Говорил, что это очень сложно, особенно для девочки. Все время стресс, куча проблем, рано встаешь, поздно ложишься… Тебе нужен дождь, а его нет, нужно солнце, а идет дождь. Ты будешь стоять под ливнем, в холоде, в шести куртках, злиться, пить не очень хороший кофе. Плюс сигареты… Она говорит: Папа, я не курю. Я говорю: Закуришь! В общем, пугал ее как мог», — рассказывает Галыгин.