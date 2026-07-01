«Пап, я не курю! — Закуришь!»: Как Вадим Галыгин отговаривал дочь становиться режиссером

Российский комик и актер Вадим Галыгин дал большое интервью KP.RU, в котором среди прочего признался, как отговаривал свою дочь учиться на кинорежиссера. Сейчас Таисия, дочь юмориста, возглавляет пресс-службу Малого театра, но в свое время очень хотела стать режиссером, и отец всячески ее запугивал, не желая, чтобы дочка шла в эту профессию.
«В свое время (дочь) хотела идти учиться на кинорежиссера, и я ее отговаривал. Говорил, что это очень сложно, особенно для девочки. Все время стресс, куча проблем, рано встаешь, поздно ложишься… Тебе нужен дождь, а его нет, нужно солнце, а идет дождь. Ты будешь стоять под ливнем, в холоде, в шести куртках, злиться, пить не очень хороший кофе. Плюс сигареты… Она говорит: Папа, я не курю. Я говорю: Закуришь! В общем, пугал ее как мог», — рассказывает Галыгин.
Тогда, обдумав слова отца, Таисия предложила вариант своей дальнейшей карьеры в театре. На что Галыгин уже был более сдержан, заявив, что там хотя бы условия труда попроще, в помещении. Актер отметил, что никогда не пытался душить устремления дочери, просто хотел уберечь ее от неприятностей. Однако со временем Галыгин заметил, что условия работы актеров и режиссеров сильно изменились.
«Но это было десять лет назад, а сейчас я замечаю, что все стало технологичнее и удобнее, даже в плане обеспечения комфорта актеров. Они живут в удобных трейлерах, рядом с буфетом… Ну, прикольная профессия!» — говорит комик.
Ранее KP.RU сообщил, что совсем недавно Галыгин в четвертый раз стал отцом — третьего сына назвали Лукой.
Вадим Галыгин: Если я стану режиссером, буду снимать детективы или триллеры.