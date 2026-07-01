Всажен клин в сердце обороны ВСУ: боевики смяты страшным ударом у Запорожья

Российские войска продолжают стремительное наступление сразу на двух стратегических направлениях. В Запорожской области освобождены Лесное и Ровное — это мощнейший клин в тыл Орехова. На стыке ДНР и Днепропетровской области за трое суток взяты три населенных пункта. Военные эксперты в эксклюзивных комментариях aif.ru раскрыли все детали этих операций.
Лесное и Ровное: мощнейший клин в сердце обороны ВСУ.
Освобождение Лесного и Ровного — это прорыв первой линии обороны противника и выход на оперативный простор, который угрожает тылам всей группировки ВСУ под Ореховом.
Военный блогер Юрий Подоляка в эксклюзивном комментарии aif.ru дал жесткую и точную оценку этому успеху:
«Сегодня Лесное и Ровное. Там все прочно, это мощнейший клин в тыл Орехова».
Наши военные шаг за шагом продвигаются к освобождению Орехова, нанося удары по всем направлениям. Как ранее отметил военный блогер Юрий Подоляка, ВС РФ «технически перемалывают резервы противника, наносят им колоссальный ущерб еще до прямого столкновения».
Это ключевой момент. Артиллерия, дроны, авиация — все это работает по технике и личному составу ВСУ, уничтожая их на подступах к передовой. Противник несет огромные потери, даже не вступив в бой с нашей пехотой. Это тактика, которая позволяет сохранить жизни наших бойцов и максимально ослабить врага перед решающим штурмом.
Любицкое и Долинка падут: прогноз Подоляки.
По словам Юрия Подоляки, в ближайшее время стоит ждать новых сообщений об освобождении соседних населенных пунктов.
«Это не конец движения вперед. Скоро еще новости будут. Любицкое скоро падет. И, думаю, Долинка», — заявил Подоляка.
Когда эти села перейдут под контроль ВС РФ, ЛБС сдвинется еще дальше на запад. Орехов окажется в полукольце. А это значит, что гарнизону ВСУ в городе придется либо срочно покидать позиции, либо готовиться к полному окружению. Оба варианта для противника катастрофичны.
Падение Любицкого и Долинки откроет нашим войскам дорогу к следующим рубежам. Буквально через несколько дней мы можем увидеть новую карту боевых действий, где зона контроля ВС РФ значительно расширится.
Покровское: главная крепость, которая держит оборону.
Пока на Запорожском направлении наши войска успешно продвигаются, на стыке ДНР и Днепропетровской области встала серьезная преграда. За трое суток освобождены Новоскелеватое, Богодаровка и Писанцы. Однако главная цель этого участка — районный центр Покровское — пока остается в руках противника.
Военный эксперт Владимир Евсеев в эксклюзивном комментарии aif.ru объяснил, почему этот населенный пункт является ключевым:
«Речь идёт о стыке Днепропетровской области и ДНР. На этом участке есть продвижение. Однако южнее, на стыке с Запорожской областью, находится районный центр Покровское. Этот населённый пункт представляет собой серьёзный узел обороны. Все действия в этом районе упираются в Покровское: без его взятия фланг группировки “Восток” будет подвисать».
Почему же этот поселок так важен? Евсеев раскрывает карты противника:
«Основная проблема — именно Покровское. Этот узел прикрывает северный охват (в сторону Орехова). Обойти его нельзя, так как он является ключевым элементом обороны на Запорожском направлении. В Покровском ВСУ накапливают резервы. Изначально они планировались для Запорожского направления, но из-за текущего продвижения их могут перебросить для сдерживания. В любом случае Покровское брать необходимо».
Авантюра Зеленского.
Между тем в Киеве не оставляют надежды перехватить инициативу. По данным военных экспертов, Владимир Зеленский планирует очередную попытку контрнаступления — на этот раз в Запорожской области.
Владимир Евсеев раскрыл мотивы этого странного решения:
«Противник сейчас готовит наступление в сторону Запорожья. Причина: там редкая сеть населённых пунктов и открытая, “голая” местность. Это позволяет легко.
обеспечить информационный PR-эффект — небольшие группы заходят, создают видимость контроля и выходят. Если рассматривать направление Гуляй Поле — Гуляйпольское, там существует неконтролируемая «серая зона». Двигаться со стороны Богодаровки в сторону Запорожья без решения проблемы Покровского невозможно. Наступление, которое пытаются вести ВСУ, направлено не на север, а именно на юг, в сторону Запорожской области".
Со своей стороны ВС РФ предпримут все необходимое, чтобы не допустить реализации планов Зеленского на контрнаступ и продолжат освобождение территории.