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Назначен новый руководитель УФАС по Красноярскому краю

Губернатор Михаил Котюков встретился с Мариной Дударевой, назначенной 22 июня на пост руководителя УФАС по Красноярскому краю. До этого она.

Губернатор Михаил Котюков встретился с Мариной Дударевой, назначенной 22 июня на пост руководителя УФАС по Красноярскому краю. До этого она работала заместителем начальника управления и временно исполняла обязанности главы ведомства. В совещании также приняли участие заместитель руководителя ФАС России Антон Тесленко и главный федеральный инспектор по региону Сергей Блинов. По словам Марины Дударевой, взаимодействие между ведомством и региональными органами власти налажено на высоком уровне. Участники встречи также затронули вопросы сотрудничества в сфере тарифной политики и текущую обстановку на рынке топлива. Замглавы ФАС России Антон Тесленко выразил надежду на дальнейшее плодотворное взаимодействие ведомства с органами власти на местах.