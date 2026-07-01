Возмездие Киеву пришло мгновенно: базы с атакующими РФ дронами выжгли дотла

В ночь на 30 июня ВСУ предприняли одну из самых массированных атак беспилотниками на территорию России. По данным Минобороны, средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 419 летательных аппаратов в 19 регионах страны. Налёт не обошёлся без жертв среди мирного населения. Военные эксперты в эксклюзивных комментариях aif.ru рассказали, откуда велся запуск БПЛА, почему характер воздушных угроз кардинально меняется и как Россия отвечает на удары врага.
Сумская область как плацдарм для атак.
Одна из самых острых ситуаций сложилась в Московской области, над которой силы противовоздушной обороны уничтожили 61 беспилотник. Пик налета пришелся на период с 04:00 до 05:10, когда расчеты ПВО практически без перерыва отражали атаки, сбив за этот час 38 аппаратов. Последствия оказались трагическими: в Егорьевске после падения БПЛА загорелся частный дом, в результате чего погиб шестимесячный ребенок и пострадали три человека. Также были зафиксированы повреждения строений в деревне Фатеево и в Дубне.
В Тверской области обломки сбитого дрона упали на жилой дачный дом в Кимрском округе. Возник пожар, жертвой которого стала 61-летняя женщина. Над Рязанской областью дежурными средствами ПВО были уничтожены четыре аппарата самолетного типа.
Основатель учебного центра беспилотной авиации, академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев отметил, что подавляющее число запусков осуществляется из одного района.
«Среднестатистически они вылетают из Сумской области. Атаки, в том числе на Рязанскую, Тверскую и Московскую области, начинаются именно оттуда», — заявил эксперт.
Курс на реактивные скорости.
Кондратьев отметил, что для ударов по удаленным российским регионам противник использует беспилотники самолетного типа, однако сама техническая начинка и тактика применения стремительно меняются. По его словам, сейчас ВСУ переходят от монотонных пусков к комбинированным налетам с использованием новейших реактивных аппаратов.
«Если беспилотники с двигателями внутреннего сгорания летят на скорости 100−150 километров в час, то реактивные разгоняются от 400 до 600 километров в час. Это совершенно другой уровень угрозы, создающий серьезные сложности для системы ПВО», — пояснил эксперт.
Среди наиболее распространенных моделей самолетного типа эксперт выделил украинский Ан-196 «Лютый» и комплекс FP-1/FP-2 от компании Firepoint. При этом география их производства претерпела серьезные изменения. Если раньше ВС РФ могли подавлять производство, уничтожая приозводство на территории Украины, то теперь мощности выведены за пределы досягаемости российских огневых средств — в Польшу и страны Прибалтики, на территорию Великобритании и Франции.
«Пока Вооруженные силы РФ ударов по странам НАТО не наносят, это важный нюанс», — подчеркнул Кондратьев.
Ответом на все действия врага является глубокое технологическое обновление. «Россия действует последовательно, поэтому можно сказать, что продолжается ежедневная работа, выполняются поставленные задачи и очередной этап глубокой модернизации всех защитных и атакующих систем», — добавил эксперт.
Участие Запада в атаках на РФ.
О западном происхождении дронов рассказал и военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. В беседе с aif.ru он заявил, что атакующие регионы РФ аппараты самолетного типа поставляются Европой, а украинская сторона лишь выдает их за собственные разработки.
«Основные поставщики — Великобритания, Франция и Германия. Киев только печати ставит, что это украинское. Некоторые аппараты везут уже готовыми к пуску, а некоторые поставляют машинокомплектами для быстрой сборки в гаражах: крылья прицепил, двигатель прицепил, и он полетел», — объяснил Матвийчук.
Однако ключевой проблемой является не сборка планера, а высокотехнологичная навигационная начинка. Матвийчук отметил, что для привязки дронов к спутниковым системам, в том числе Starlink, на Украине работают специалисты из стран ЕС и США. Именно они обеспечивают высокую точность и дальность полетов.
По словам эксперта, российские специалисты после каждого падения дрона изучают обломки, чтобы извлечь матрицу управления полетом. Это позволяет вычислять не только точку запуска, но и весь запланированный маршрут атаки.
Матвийчук подтвердил, что основными плацдармами остаются приграничные зоны: Сумская и Черниговская области на севере, а также Херсонская и Запорожская — на южном направлении. Именно туда летят ракеты возмездия.