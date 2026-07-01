Возмездие Киеву пришло мгновенно: базы с атакующими РФ дронами выжгли дотла

Одна из самых острых ситуаций сложилась в Московской области, над которой силы противовоздушной обороны уничтожили 61 беспилотник. Пик налета пришелся на период с 04:00 до 05:10, когда расчеты ПВО практически без перерыва отражали атаки, сбив за этот час 38 аппаратов. Последствия оказались трагическими: в Егорьевске после падения БПЛА загорелся частный дом, в результате чего погиб шестимесячный ребенок и пострадали три человека. Также были зафиксированы повреждения строений в деревне Фатеево и в Дубне.