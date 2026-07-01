Спекулянты пытались продать бензин по 300 рублей за литр в Иркутске

Кроме того, служащие областного УЭБПК регионального Главка полиции вместе с коллегами из городского подразделения выявили 25-летнего нарушителя, который продал бензин АИ-95 по 250 рублей за литр через интернет. На встречу с покупателями иркутянин прибыл с 20-литровой канистрой горючего. Полицейским нарушитель пояснил, что купил топливо для перепродажи на загородной заправке.