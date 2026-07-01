Спекулянты пытались продать бензин по 300 рублей за литр в Иркутске

IrkutskMedia, 1 июля. Сотрудники полиции в Иркутске продолжают системную работу, направленную на пресечение противоправной предпринимательской деятельности. За сутки 29 июня полицейские выявили два случая нелегальной торговли топливом по цене, кратно превышающей рыночную. По данным правоохранителей, 31-летний предполагаемый «перекупщик» топлива пытался продать бензин за 300 рублей за литр.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, мужчина купил бензин на заправке на улице Рабочего Штаба в Правобережном округе Иркутска.
Кроме того, служащие областного УЭБПК регионального Главка полиции вместе с коллегами из городского подразделения выявили 25-летнего нарушителя, который продал бензин АИ-95 по 250 рублей за литр через интернет. На встречу с покупателями иркутянин прибыл с 20-литровой канистрой горючего. Полицейским нарушитель пояснил, что купил топливо для перепродажи на загородной заправке.
В отношении обоих нелегальных продавцов горючего правоохранители составили административные материалы за осуществление предпринимательской деятельности без оформления соответствующих разрешительных документов.
Служащие отмечают профилактический эффект от проделанной работы. После появления публикаций в СМИ число выявляемых оперативниками предложений продавцов сократилось, а желающие перепродать топливо стали заметно осторожнее.