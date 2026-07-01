Врач Поляков сказал, сколько котлет можно съедать в день без вреда

Врач-диетолог, эндокринолог Антон Поляков в эксклюзивном комментарии для aif.ru сказал, как часто можно употреблять в пищу котлеты.
«Натуральные котлеты можно есть хоть каждый день — на завтрак, обед и ужин. Никаких проблем не будет, это вкусно, полезно, это полноценный животный белок, хорошо усваиваемый», — сказал Поляков.
При этом врач добавил, что от употребления полуфабрикатов лучше воздержаться.
«Такую продукцию я бы не рекомендовал», — уточнил Поляков.
Диетолог ранее объяснил, что котлеты, в которых в составе есть хлеб, усилители вкуса и прочие добавки, менее полезны для организма, чем те, в составе которых только домашний фарш, небольшое количество специй и соль.