Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Врач Поляков сказал, сколько котлет можно съедать в день без вреда

Котлеты можно есть хоть каждый день при одном условии. Диетолог Поляков сказал, когда это блюдо не сделает вреда организму. Подробнее — эксклюзивно на aif.ru.

Источник: Аргументы и факты

Врач-диетолог, эндокринолог Антон Поляков в эксклюзивном комментарии для aif.ru сказал, как часто можно употреблять в пищу котлеты.

«Натуральные котлеты можно есть хоть каждый день — на завтрак, обед и ужин. Никаких проблем не будет, это вкусно, полезно, это полноценный животный белок, хорошо усваиваемый», — сказал Поляков.

При этом врач добавил, что от употребления полуфабрикатов лучше воздержаться.

«Такую продукцию я бы не рекомендовал», — уточнил Поляков.

Диетолог ранее объяснил, что котлеты, в которых в составе есть хлеб, усилители вкуса и прочие добавки, менее полезны для организма, чем те, в составе которых только домашний фарш, небольшое количество специй и соль.