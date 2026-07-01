Водителям посоветовали не платить автоподставщикам и вызывать ГИБДД

Юрист также пояснил, что попытка получить деньги угрозами — это вымогательство, а сама инсценировка — мошенничество. Он посоветовал вызывать ГИБДД, оформлять ДТП, снимать происходящее на телефон и не покидать место. Решающим доказательством может стать запись с видеорегистратора. Ложное заявление мошенника грозит ему статьей о заведомо ложном доносе, говорится в сообщении.