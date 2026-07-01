Школьница из Испании получила подарок от Владимира Путина: что ей передал президент РФ

Школьница из Испании Люсия ранее написала письмо президенту России Владимиру Путину. Накануне она показала РИА Новости подаренную российским главой фотографию с подписью.
«Я бы очень хотела с ним встретиться. С самого детства я люблю Россию, ее народ и ее президента», — сказала Люсия для РИА Новости.
На подаренной школьнице фотографии в рамке изображен Владимир Путин. С левой стороны снимка расположена Георгиевская лента, с правой — лента в цветах российского государственного флага.
По ее словам, личная встреча с Путиным стала бы для нее «большой мечтой».
Немногим ранее китайский инженер Пэн Пай подарил российскому главе фарфоровый сервиз на встрече в Пекине. В свою очередь Путин подписал Паю копию памятного снимка, сделанного при встрече с президентом РФ в 2000-м году.