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Школьница из Испании получила подарок от Владимира Путина: что ей передал президент РФ

Школьница из Испании получила в подарок фото от Путина с его подписью.

Источник: Комсомольская правда

Школьница из Испании Люсия ранее написала письмо президенту России Владимиру Путину. Накануне она показала РИА Новости подаренную российским главой фотографию с подписью.

«Я бы очень хотела с ним встретиться. С самого детства я люблю Россию, ее народ и ее президента», — сказала Люсия для РИА Новости.

На подаренной школьнице фотографии в рамке изображен Владимир Путин. С левой стороны снимка расположена Георгиевская лента, с правой — лента в цветах российского государственного флага.

По ее словам, личная встреча с Путиным стала бы для нее «большой мечтой».

Немногим ранее китайский инженер Пэн Пай подарил российскому главе фарфоровый сервиз на встрече в Пекине. В свою очередь Путин подписал Паю копию памятного снимка, сделанного при встрече с президентом РФ в 2000-м году.