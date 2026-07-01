Огненный шар грохнул над Харьковом: объект НАТО растерзали страшные взрывы

29 июня 2026 года над Харьковом взметнулся огненный столб. Вооруженные силы России нанесли высокоточный удар беспилотниками «Герань» по логистическому центру «Мегасклад». По данным объективного контроля, высота пламени достигала 70 метров.
На пораженном объекте были зафиксированы очаги вторичной детонации — это подтвердило, что здания «Мегасклада» использовались в военных целях в интересах ВСУ. Подробнее об этом ударе и ситуации на харьковском направлении в целом — эксклюзивно на aif.ru.
Последствия удара по «Мегаскладу».
По информации Минобороны РФ, в ходе разведывательных мероприятий было установлено, что помещения центра «Мегасклад» активно использовались для транспортировки и хранения БПЛА дальнего радиуса действия и комплектующих к ним. Эти дроны, как установила разведка, планировались к использованию для атак в глубину российской территории.
Военный эксперт Евгений Михайлов в эксклюзивном комментарии для aif.ru оценил последствия удара.
«Что касается удара по “Мегаскладу”, там долго взрывается. Видимо, наши разведчики получили информацию о том, что там хранились снаряды, FPV-дроны и прочее оружие для нанесения ударов по российской территории. В любом случае, там было масштабное хранение», — сказал он.
Эксперт также отметил, что необходимое для ВСУ оружие производится и хранится на складах «Укрпочты», «Мегаскладах» и подобных учреждениях, по которым российские войска системно наносят удары.
Системная работа по тылам противника.
Удар по «Мегаскладу» — не единичный эпизод, а часть масштабной системной работы. Как подчеркнул Михайлов, ВС РФ системно наносят удары по складам, энергетике и остальной инфраструктуре киевского режима.
По данным Минобороны РФ, за прошедшие сутки оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение объектам топливно-энергетической инфраструктуры, используемым ВСУ, местам хранения и сборки беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, складам горюче-смазочных материалов и военно-технического имущества, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах.
Средствами противовоздушной обороны сбиты семь управляемых авиационных бомб и 806 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Как сообщалось, в Харьковской области за ночь было зафиксировано несколько десятков ударов — «Герани» и баллистические ракеты поразили цели. Массированные удары по военным объектам стали следствием активизации переброски украинских сил к линии фронта. Противник начал активно восстанавливать инфраструктуру и накапливать ресурсы, что немедленно сделало эти районы приоритетными целями.
Битва за Казачью Лопань: расширение буферной зоны.
Российские войска прорвали границу и ведут активные наступательные действия в Харьковской области, приблизившись к стратегически важному поселку Казачья Лопань.
Украинские источники признают: российские военные уже присутствуют в самой Казачьей Лопани. Боевые действия продолжаются между селами Гранов и Казачья Лопань. При этом село Гранов, расположенное всего в километре от Казачьей Лопани, было освобождено российской армией еще в конце мая.
«Нужно вспомнить заявление президента о том, что Россия будет освобождать Донбасс и Новороссию до конца. Отсюда можно делать выводы о дальнейших действиях армии РФ в Харьковской области. Сейчас идут активные бои за важнейший укрепленный пункт, Казачью Лопань. Соответственно, идет расширение буферной зоны», — уточнил Михайлов.
Эксперт отметил, что ВС РФ поджимают группировку противника как в Сумской, так и Харьковской областях, тем самым блокируя любые передвижения остатков группировки в Донбассе.
Новые рубежи.
Украинское командование, стремясь остановить наступление «Севера», перебрасывало в район Казачьей Лопани резервы 425-го полка. Однако стягивая резервы на Харьковщину, ВСУ оголяют другие участки фронта.
Параллельно российские подразделения возобновили продвижение к северу от Купянска. После перехода под контроль ВС РФ населенного пункта Двуречанское российские войска форсировали реку Попову и вышли к селу Колодезное.
Российские войска продолжают планомерное выдавливание противника с занимаемых позиций.