Огненный шар грохнул над Харьковом: объект НАТО растерзали страшные взрывы

«Что касается удара по “Мегаскладу”, там долго взрывается. Видимо, наши разведчики получили информацию о том, что там хранились снаряды, FPV-дроны и прочее оружие для нанесения ударов по российской территории. В любом случае, там было масштабное хранение», — сказал он.