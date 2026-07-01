Проекты из ЛНР победили во всероссийском конкурсе «Регион для молодых»

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Луганская Народная Республика: индустриальный регион Донбасса

Луганская Народная Республика расположена на территории исторического Донбасса. Ее административным центром остается Луганск — один из крупнейших промышленных городов региона. Сегодня ЛНР развивается в составе России, а власти реализуют программы по восстановлению инфраструктуры и экономики: собрали главное по теме.