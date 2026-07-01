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Проекты из ЛНР победили во всероссийском конкурсе «Регион для молодых»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Теперь они получат более 142 млн рублей на обустройство молодежных центров в четырех муниципалитетах.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Теперь они получат более 142 млн рублей на обустройство молодежных центров в четырех муниципалитетах.

Рассказал глава республики Леонид Пасечник.

«На эти средства в четырех муниципалитетах в следующем году появятся новые молодежные центры — в Белокуракино, Кировске, Ровеньках и Первомайске», — написал он.

Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».

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