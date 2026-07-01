Проекты из ЛНР победили во всероссийском конкурсе «Регион для молодых»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Теперь они получат более 142 млн рублей на обустройство молодежных центров в четырех муниципалитетах.
Рассказал глава республики Леонид Пасечник.
«На эти средства в четырех муниципалитетах в следующем году появятся новые молодежные центры — в Белокуракино, Кировске, Ровеньках и Первомайске», — написал он.
Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».
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