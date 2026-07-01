Стало известно, когда в Москве похолодает до +13 градусов

В Москве и Подмосковье в среду, 2 июля, ожидается малооблачная сухая погода, столбики термометров поднимутся до 28−30 градусов выше нуля. Такие данные приводятся на сайте Гидрометцентра России.
Похолодает в столице, как сообщают синоптики, лишь в ночь со среды на четверг. Столбик термометра опустится до 13 градусов, в области — до 10. В пятницу днем, согласно данным сайта Гидрометцентра, максимальная температура составит 28 градусов, а выходные обещают быть дождливыми.
Ветер северо-западный, его порывы будут достигать 5−10 метров в секунду. Атмосферное давление сохранится на отметке около 750 миллиметров ртутного столба. В подмосковных городах дневная температура составит от 25 до 30 градусов.
Оранжевый уровень погодной опасности в связи с аномальной жарой в столице сохраняется до 18:00 2 июля.