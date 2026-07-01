Стало известно, когда в Москве похолодает до +13 градусов

Похолодает в столице, как сообщают синоптики, лишь в ночь со среды на четверг. Столбик термометра опустится до 13 градусов, в области — до 10. В пятницу днем, согласно данным сайта Гидрометцентра, максимальная температура составит 28 градусов, а выходные обещают быть дождливыми.