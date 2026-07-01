В Хабаровском крае продлили запрет охоты на кабана до 2029 года

Запрет охоты на кабана в общедоступных и закрепленных угодьях Хабаровского края продлили до 10 января 2029 года. Исключением стали работы по регулированию численности и научные исследования. Как отметили в управлении охотничьего хозяйства региона, введение ограничений позволило значительно увеличить популяцию диких животных, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
В ведомстве добавили, что ежегодно прирост численности кабана составляет от 1 до 2 тысяч особей.
Помимо усиления контроля за соблюдением ограничений специалисты охотнадзора принимают меры по созданию комфортных условий для этих животных в лесах края: проводятся работы по мониторингу особо опасных заболеваний и улучшению кормовой базы.
Напомним, что в Хабаровском крае ввели запрет на вылов рыбы в бассейне реки Гыджу, озере Тихое и в двухкилометровой зоне вокруг него. Ограничения продолжат действовать до 10 октября 2026 года. Главная цель — сохранение нерестовых запасов рыбных ресурсов.