В Хабаровском крае продлили запрет охоты на кабана до 2029 года

Напомним, что в Хабаровском крае ввели запрет на вылов рыбы в бассейне реки Гыджу, озере Тихое и в двухкилометровой зоне вокруг него. Ограничения продолжат действовать до 10 октября 2026 года. Главная цель — сохранение нерестовых запасов рыбных ресурсов.