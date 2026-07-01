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Врач Кондрахин сказал, какую воду нельзя пить в жару

Врач Кондрахин рассказал aif.ru, как правильно пить воду в жару, чтобы не подхватить простуду.

Источник: Аргументы и факты

Употребление холодной воды в зной — это прямой путь не к спасению, а к болезни. Врач-терапевт и кардиолог Андрей Кондрахин в беседе с aif.ru категорически не рекомендовал пить холодные напитки в жару и раскрыл безопасный способ утоления жажды.

Главная опасность, по словам эксперта, кроется в шоковом охлаждении внутренних органов.

«Получается, что человек, который пьет такую воду, загоняет холод в разогретый организм. Желудок, словно мешок, охлаждается, а кровь, оттекающая от него, несет холод в печень и поджелудочную железу. Это приводит к резкому переохлаждению изнутри и простуде», — объяснил спикер.

Чтобы и мозг обмануть, и организму не навредить, Андрей Кондрахин посоветовал пить теплую воду.

«Пить надо теплую воду, как бы это не было неприятно по ощущениям. Она сразу усвоится в кишечнике. Организм, получая жидкость одинаковой с собой температуры, не тратит энергию на согрев, а сразу употребляет воду по назначению», — сказал врач.

Питьевой режим, по его словам, должен быть дробным.

«Надо пить равными порциями из расчета 30 мг на килограмм массы тела маленькими глоточками. Стакан воды нужно выпивать в течение 8−12 минут. Если идете гулять, постоянно понемногу попивайте воду. Резко восполнять потерю жидкости литрами нельзя — это перегружает сердце», — резюмировал Кондрахин.

Ранее врач общей практики, гастроэнтеролог, гериатр и нутрициолог Елена Павлова раскрыла, почему даже в жару нельзя есть холодный борщ.