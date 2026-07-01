Врач Кондрахин сказал, какую воду нельзя пить в жару

«Пить надо теплую воду, как бы это не было неприятно по ощущениям. Она сразу усвоится в кишечнике. Организм, получая жидкость одинаковой с собой температуры, не тратит энергию на согрев, а сразу употребляет воду по назначению», — сказал врач.