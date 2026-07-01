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Норильчанин отсудил у мебельщика из Краснодарского края почти 750 тысяч за бракованную кухню

Норильчанину пришлось судиться с предпринимателем из Краснодарского края из-за бракованной кухонной мебели.

Норильчанину пришлось судиться с предпринимателем из Краснодарского края из-за бракованной кухонной мебели. Об этом рассказали в красноярском Роспотребнадзоре.

Житель Норильска заказал гарнитур для дома на юге у местного предпринимателя за 278,6 тысячи рублей. Продавец провел замеры, подготовил эскизы, и в оговоренный срок мебель доставили. Но заказчик принимал товар ночью, поэтому осматривать его не стал — полагал, что установкой займется представитель продавца.

После монтажа вскрылись серьезные дефекты: мебель не подошла из-за неверных замеров, стыки у потолка не совпадали, оказались повреждены фасад и плитка, столешница не соответствовала эскизу. Продавец отказался заменить товар, сославшись на то, что покупатель принял его без замечаний.

Тогда норильчанин заказал независимую экспертизу, которая подтвердила: дефекты производственные, возникли до передачи товара, устранить их невозможно. Специалисты краевого Роспотребнадзора помогли мужчине составить иск в суд.

Суд встал на сторону потребителя и взыскал с индивидуального предпринимателя почти 750 тысяч рублей. В эту сумму вошли стоимость гарнитура (278,6 тыс.), установка (43,5 тыс.), экспертиза (35 тыс.), неустойка (278,6 тыс.), моральный вред (10 тыс.) и штраф (100 тыс.). Решение уже вступило в силу.

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