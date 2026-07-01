Суд Саратова поддержал требования РПН о взыскании с застройщика штрафа за свалку в Волгограде

Специалистами филиала ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» — ЦЛАТИ по Волгоградской области произведены отборы проб отходов и почвы на территории несанкционированной свалки. Ее площадь составила 1823 кв.м. В лаборатории установлено, что отходы относятся к V классу негативного воздействия на окружающую среду. Выявлены превышения показателей по нефтепродуктам и нитрат-ионам.