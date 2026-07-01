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Власти Дона опубликовали новые тарифы на услуги по погребению

Соответствующее постановление появилось на сайте городской администрации.

Власти Дона установили новые тарифы на ритуальные услуги. Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации.

Документ фиксирует стоимость гарантированного перечня услуг по погребению — новые расценки применяются ко всем случаям захоронения с 1 февраля текущего года.

Согласно приложению к постановлению, стоимость отдельных услуг составляет:

предоставление и доставка стандартного гроба — 4052 рубля;

транспортировка тела на Северное кладбище — 1670 рублей, на Ростовское кладбище — 2757 рублей;

процедура погребения — 2555 рублей;

кремация с выдачей урны — 4094 рубля.

Оформление документов для захоронения остаётся бесплатным. Дополнительные ритуальные услуги муниципальные службы оказывают только при наличии предварительного согласия родственников умершего.