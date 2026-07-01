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Выставка «Африканские маски и скульптура» откроется 3 июля в Иркутске

Иркутская область, НИА-Байкал — 3 июля в 16:00 в Усадьбе Сукачева начнет работу выставка «Африканские маски и скульптура» из частного собрания иркутского коллекционера Анатолия Долотова.

Источник: НИА Байкал

В экспозиции представлено более 60 предметов декоративно-прикладного искусства стран Западной и Центральной Африки, сообщает пресс-служба Иркутского областного художественного музея.

Коллекция формировалась в 60−80-е годы ХХ века специалистом по сельскому хозяйству Эльмаром Биттманом (Германия), работавшим в Западной Африке с 1960 по 1993 годы. Волею судеб коллекция перекочевала в Москву, а затем и в Иркутск. Она включает редкие маски и скульптуры конца XIX — начала XX веков из Буркина-Фасо, Кот-д’Ивуара, Камеруна, Демократической республики Конго, Сенегала, Нигерии, Республики Мали. В коллекции есть уникальные предметы, принадлежавшие французскому дипломату, организатору и руководителю строительства Суэцкого и Панамского каналов Фердинанду Лессепсу. Также представлены редкие маски и скульптуры народов Бауле, Лега, Бангва, Луба, Иоруба, Яуре, Фанг.

Выставка «Африканские маски и скульптура» будет работать в Усадьбе Сукачева до 20 сентября. Доступно по Пушкинской карте.

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