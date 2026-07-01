Сомнолог Кудинов рассказал, почему вредно засыпать в одежде

Врач-сомнолог Павел Кудинов в эксклюзивном комментарии для aif.ru объяснил, почему привычка спать в повседневной домашней одежде может серьезно навредить качеству ночного отдыха.
Специалист подчеркнул, что для сна необходимо использовать специально предназначенные для этого вещи, а не ту одежду, в которой человек ходил дома в течение дня.
«Спать в домашней одежде не совсем гигиенично. Для сна существуют специальные пижамы, ночные рубашки или другая предназначенная для этого одежда. Уличную или повседневную домашнюю одежду перед сном стоит снимать», — заявил Павел Кудинов.
По словам сомнолога, пренебрежение этим правилом негативно влияет на организм сразу по двум ключевым направлениям. Во-первых, повседневные вещи зачастую оказываются тесными и начинают сдавливать тело, чего категорически нельзя допускать во время отдыха.
«Если нам что-то мешает, глубокие стадии сна не достигаются. В результате головной мозг — который, вопреки ощущениям, не спит, а продолжает работать — не завершает необходимые процессы. Соответственно, качество сна страдает», — пояснил эксперт.
Во-вторых, Кудинов акцентировал внимание на проблемах с терморегуляцией.
«Неподходящая, слишком плотная или синтетическая одежда мешает телу поддерживать оптимальную температуру, что также становится препятствием для полноценного и глубокого отдыха», — резюмировал врач.
Ранее психолог Хосе Мартин дель Плиего в беседе с изданием Hola рассказал, почему человек может проснуться истощенным после восьмичасового сна, даже в случае соблюдения всех рекомендаций по гигиене отдыха.