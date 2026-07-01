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Ростовские власти опровергли слухи о подвозе грязной воды в Красный Крым

Перебои сохраняются на четырёх улицах.

Министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная опровергла сообщения о подвозе некачественной воды жителям хутора Красный Крым. Соответствующее заявление глава ведомства опубликовала в своих социальных сетях.

По словам министра, распространяемая в сети информация не соответствует действительности. Автоцистерны, задействованные для подвоза воды, прошли полную дезинфекцию, а качество самой воды находится под строгим контролем специалистов.

На текущий момент подача воды восстановлена практически на всей территории населённого пункта. Перебои сохраняются только на четырёх улицах — туда продолжают регулярно доставлять воду с помощью проверенных автоцистерн.

Напомним, отключения в Красном Крыму начались неделю назад из‑за аварии на подводящих сетях и поломки оборудования насосной станции. В связи с этим местные жители направляли многочисленные обращения в адрес властей.

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