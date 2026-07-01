В России растет спрос на ЗОЖ-продукты

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Россияне стали чаще покупать продукты для здорового образа жизни — спрос на соответствующую продукцию в крупных торговых сетях вырос на 15−30%, заявил РИА Новости председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов.
«В крупных городах и онлайн-канале растет спрос на безлактозное молоко и растительные альтернативы. Продажи творога, йогуртов и сметаны растут на фоне устойчивого тренда на здоровое питание: спрос на ЗОЖ-продукцию в крупных торговых сетях за последний год вырос на 15−30%, и эти высокобелковые молочные продукты органично вписываются в эту логику», — сказал он.
Богданов объяснил, что спрос на молоко как базовый продукт повседневного потребления остается стабильным, но внутри категории заметно перераспределение. Например, часть покупателей переходит со стерилизованного молока на ультрапастеризованное — его активно берут для кофе, в том числе для домашних кофемашин.