Депутат Говырин рассказал, какие социальные гарантии доступны самозанятому

Декретные выплаты этот эксперимент не охватывает, но получить их можно двумя способами, пояснил депутат. «Первый — оформить статус ИП, не прекращая самозанятость, и добровольно встать на страхование по материнству, оплатив взнос за год, тогда право на пособие по беременности и родам и выплату по уходу за ребенком до 1,5 лет приходит со следующего года. Второй — совмещать самозанятость с работой по трудовому договору, при которой взносы за работника платит работодатель и пособия начисляются на общих основаниях. Независимо от этого, семья с невысоким доходом подает на единое пособие на детей: оно назначается и при самозанятости», — подчеркнул он.