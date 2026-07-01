Депутат Говырин рассказал, какие социальные гарантии доступны самозанятому

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Самозанятые в России имеют ряд социальных гарантий — так, они могут получить бесплатную медпомощь по ОМС, могут оформить больничный, а в случае участия в программе добровольного пенсионного страхования у них засчитывается пенсионный стаж, рассказал член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин (фракция «Единая Россия»).
«Плательщик налога на профессиональный доход включен в систему ОМС наравне со всеми гражданами, часть его налога уходит в фонд медицинского страхования. Полис дает приемы врачей, обследования, госпитализацию и оформление электронного больничного листа, отдельных действий для этого не требуется», — указал он.
Чтобы годы работы шли в стаж для будущей пенсии, нужно вступить в добровольные правоотношения по пенсионному страхованию через приложение «Мой налог» или отделение СФР, пояснил Говырин. «В 2026 году минимальный взнос составляет 71 525 рублей за полный год стажа и около 1,03 пенсионного балла, рассчитан он как 22 процента от 12 МРОТ при размере МРОТ 27 093 рубля. Платить можно частями или одной суммой до 31 декабря, при меньшем взносе период засчитают пропорционально. Эти взносы идут отдельным платежом и сам налог не уменьшают. Верхней границы здесь нет, за добровольные взносы можно набрать все 15 лет стажа, требуемые для страховой пенсии», — рассказал депутат.
Оплачиваемый больничный появился с 1 января 2026 года в рамках трехлетнего эксперимента по добровольному страхованию, отметил Говырин. «Заявление подается через “Мой налог”, “Госуслуги” или СФР до 30 сентября 2027 года. Страховая сумма выбирается из двух вариантов, 35 или 50 тыс. рублей, взнос равен 3,84 процента от нее, то есть 1 344 или 1 920 рублей в месяц. Право на выплату возникает после 6 месяцев уплаты взносов, размер пособия зависит от страхового стажа. За дни болезни взносы не начисляются, а после 18 месяцев без обращений за пособием взнос снижают на 10 процентов, после 24 месяцев на 30 процентов», — сообщил он.
Декретные выплаты этот эксперимент не охватывает, но получить их можно двумя способами, пояснил депутат. «Первый — оформить статус ИП, не прекращая самозанятость, и добровольно встать на страхование по материнству, оплатив взнос за год, тогда право на пособие по беременности и родам и выплату по уходу за ребенком до 1,5 лет приходит со следующего года. Второй — совмещать самозанятость с работой по трудовому договору, при которой взносы за работника платит работодатель и пособия начисляются на общих основаниях. Независимо от этого, семья с невысоким доходом подает на единое пособие на детей: оно назначается и при самозанятости», — подчеркнул он.
Также можно получать пособие по безработице после снятия статуса самозанятого в приложении «Мой налог»: для этого следует обратиться в центр занятости на общих основаниях и встать там на учет, рассказал Говырин.