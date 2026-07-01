День семьи в Хабаровске отметят молебном Петру и Февронии

Вечером, в 19.00 участники пройдут от стен храма святителя Иннокентия Иркутского до сквера Семьи, где перед памятником святым благоверным князьям Петру и Февронии будет отслужен торжественный молебен. Эти святые, как известно, являются небесными покровителями супружества, и именно в день их памяти Россия отмечает День семьи!