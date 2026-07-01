День семьи в Хабаровске отметят молебном Петру и Февронии

Ко Дню семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля, в Хабаровске подготовлена большая культурная программа. В этот день в краевом центре состоится Всероссийский парад семьи, главной частью которого станет Крестный ход, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Вечером, в 19.00 участники пройдут от стен храма святителя Иннокентия Иркутского до сквера Семьи, где перед памятником святым благоверным князьям Петру и Февронии будет отслужен торжественный молебен. Эти святые, как известно, являются небесными покровителями супружества, и именно в день их памяти Россия отмечает День семьи!
Дальневосточная государственная научная библиотека подготовила литературно-просветительскую программу «Ромашковое настроение», она продлится с 1 по 15 июля. В день праздника состоится уличная акция с книжными выставками под открытым небом, экскурсиями и мастер-классами.
Библиотека имени Наволочкина приглашает на праздник «День, согретый любовью» 8 июля. В этот день стартует яркая программа «Сундучок семейных сокровищ». Гостей ждут подвижные игры, народные забавы, викторины и знакомство с книгами библиотеки, а на мастер-классе каждый сможет создать своими руками нежную ромашку — главный символ праздника.
12 июля с 12.00 до 16.00 хабаровчан ждет семейная программа «Под сенью Петра и Февронии» в парке имени Муравьева-Амурского. А в 17.00 научная библиотека приглашает всех на заседание диспут-киноклуба «Залив Счастья». Хабаровчане посмотрят документальный фильм «Сельский учитель» (режиссер и оператор — Альберт Самойлов).
Также в этот день в Хабаровском краевом парке пройдет ежегодный конкурс-концерт «Суперсемейка». Это соревнования для семейных команд, подавших предварительные заявки. При неблагоприятной погоде конкурс может быть перенесен.
Для того, чтобы попасть на мероприятия, которые проводят библиотеки, нужно предварительно записаться. Библиотека имени Наволочкина: +7 (4212)30−07−58, доб. 121. ДВГНБ: +7 (4212)32−50−82.