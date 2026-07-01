На юге Красноярского края перевернулся автобус с детьми

В Минусинском муниципальном округе произошла авария с участием автобуса, перевозившего детей. Об этом сообщили в пресс-службе краевого главка. В полиции сообщили, что автобус Hyundai двигался по автодороге «Саяны». В салоне находилось 27 детей, они возвращались из лагеря. На 33 километре трассы навстречу автобусу выехал автомобиль Kia Sportage. Чтобы не допустить столкновения, водитель автобуса выкрутил руль вправо и съехал на обочину, а затем опрокинулся. Иномаркой управляла девушка. В ходе опроса она пояснила правоохранителям, что уснула за рулем. За медицинской помощью обратились сопровождающий и один из детей. На месте ДТП работает следственно-оперативная группа и сотрудники ГАИ, они устанавливают все обстоятельства случившегося.