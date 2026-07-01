Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ростехнадзор проверил работу шахтоуправления на Дону

Об этом информирует пресс-служба ведомства.

Северо‑Кавказское управление Ростехнадзора провело проверку готовности ООО «Шахтоуправление “Садкинское”» к ликвидации последствий возможных аварий. Об этом сообщила пресс‑служба ведомства.

В рамках учений был смоделирован аварийный сценарий: возгорание электродвигателя промпривода № 1 конвейера в главном стволе шахты. Специалисты оценили уровень подготовки вспомогательной горноспасательной команды, а также руководителей и профильных специалистов предприятия.

К тренировочным мероприятиям привлекли представителей отряда военизированной горноспасательной части.

По итогам учений в Ростехнадзоре констатировали, что тренировка прошла успешно, все запланированные действия выполнены в полном объёме, а работники подтвердили свою готовность к действиям в условиях чрезвычайной ситуации.