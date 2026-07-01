Ростехнадзор проверил работу шахтоуправления на Дону

Северо‑Кавказское управление Ростехнадзора провело проверку готовности ООО «Шахтоуправление “Садкинское”» к ликвидации последствий возможных аварий. Об этом сообщила пресс‑служба ведомства.
В рамках учений был смоделирован аварийный сценарий: возгорание электродвигателя промпривода № 1 конвейера в главном стволе шахты. Специалисты оценили уровень подготовки вспомогательной горноспасательной команды, а также руководителей и профильных специалистов предприятия.
К тренировочным мероприятиям привлекли представителей отряда военизированной горноспасательной части.
По итогам учений в Ростехнадзоре констатировали, что тренировка прошла успешно, все запланированные действия выполнены в полном объёме, а работники подтвердили свою готовность к действиям в условиях чрезвычайной ситуации.