Свыше 14 млн рублей выделили на установку новых площадок для ТКО в Кировском районе Красноярска

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Кировском районе началось обустройство новых площадок для сбора твердых коммунальных отходов.
В этом году здесь планируют установить 29 современных контейнерных площадок. На эти цели из городского и краевого бюджетов направят более 14,5 млн рублей.
Новые площадки разместят на муниципальных территориях и участках неразграниченной собственности, там, где ранее регулярно образовывались стихийные свалки. После завершения работ их содержанием займутся управляющие компании.
Контейнерные площадки оборудуют бетонным основанием для подъезда спецтехники и навесами, защищающими контейнеры от осадков и ветра.
Работы уже идут. На улице Щорса, 11 установили дополнительную площадку для сбора мусора, а на улице Шелковой, 7−9 завершается подготовка новой стоянки.
В мэрии напоминают, что в 2025 году в районе обустроили 21 контейнерную площадку.
Всего в Красноярске на строительство новых и реконструкцию действующих площадок предусмотрено 186 млн рублей. Это позволит создать более 400 мест для сбора твердых коммунальных отходов.
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