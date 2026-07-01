Нилов: МРОТ в России растет выше уровня инфляции

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Темпы индексации минимального размера оплаты труда в России опережают уровень фактической инфляции в стране. Об этом в интервью ТАСС заявил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
«У нас МРОТ растет более высокими темпами, чем уровень фактической инфляции. Есть поручение президента, есть план поэтапного повышения минимального размера оплаты труда. МРОТ у нас устанавливается ежегодно, — сказал депутат. — В этом году МРОТ был проиндексирован почти на 20%, а инфляция меньше 10%. Это хорошо, тем более что МРОТ касается порядка 4,5 млн наших граждан».
Он подчеркнул, что при этом регионы устанавливают минимальную зарплату в субъекте, однако она не может быть ниже установленного на федеральном уровне МРОТ.
С 1 января МРОТ в России составляет 27 093 рублей.