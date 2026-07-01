В школах с сентября начнут изучать предмет «Духовно-нравственная культура России»: что известно

С 1 сентября в российских школах начнется поэтапное введение курса «Духовно-нравственная культура России». Минпросвещения РФ также занимается подготовкой учебных пособий по новому предмету. Об этом сообщил министр Сергей Кравцов.
«В новом учебном году начнется поэтапное введение предмета “Духовно-нравственная культура России”, по этому предмету также готовим учебники», — сказал Кравцов для РИА Новости.
Курс ДНКР будет введен во втором полугодии 2026/27 учебного года в 5-х классах в объеме 17 часов. С 2027/28 учебного года — для 6-х и 7-х классов по 34 часа. Содержание курса будет направлено на формирование мировоззрения, соответствующего традиционным российским ценностям.
Как пояснили в министерстве, учащиеся будут изучать судьбы и идеи политиков, общественников, деятелей культуры, ученых и военных, включая героев СВО, чтобы на их примерах воспитывать созидательные ценности.
Кроме этого, по словам Кравцова, единые учебники по химии, физике и биологии для старших классов будут разработаны к 2027 году. Министр также сообщил, что параллельно с разработкой базовых учебников ведется подготовка пособий для углубленного изучения предмета.
Минпросвещения также анонсировало единые учебники по всем предметам. Кравцов отметил участие РАН в создании единых школьных учебников по пяти предметам: математика, физика, химия, биология и информатика. Эти разработки стали частью масштабного правительственного плана по улучшению преподавания естественных и точных наук.
Также в России с 1 сентября 2027 года вступает в силу новый образовательный стандарт для старшей школы. Минпросвещения планирует сместить акцент в обучении на практико-ориентированное содержание.
Помимо этого, с 1 сентября будущего учебного года в российских школах начнут введение программы по изучению арабского языка. Как уточнил Кравцов, Минпросвещения готовит переводы на арабский язык русских народных сказок, книг о России и произведений российских писателей.
В ОП предложили внедрить в российские школы обязательный экзамен по физкультуре. Автор инициативы считает, что экзамен следует проводить в формате сдачи нормативов ГТО.