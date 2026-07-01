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В Пермском крае 1 июля впервые отмечают День ветеранов боевых действий

Постановление об учреждении знаменательной даты подписал глава региона.

Источник: Комсомольская правда

Глава региона Дмитрий Махонин 6 августа прошлого года подписал указ об ежегодном праздновании в Прикамья Дня ветеранов боевых действий. Знаменательную дату жители Пермского края впервые начнут отмечать ежегодно 1 июля.

О мероприятиях в Перми рассказало сообщество «Сила в братстве — 59». Праздничные мероприятия стартуют в 12:00 с митинга у памятника «Солдат России» на пересечении улиц Сибирской и Швецова.

В сквере Калачникова с 14:00 состоится акция «Автомат и гитара — Встреча боевых друзей в Мотовилихе». Завершением праздничных мероприятий в 18:30 станет концерт для раненых бойцов СВО и ветеранов боевых действий. Его проведут в Пермском краевом клиническом госпитале для ветеранов войн в корпусе на ул. Встречной, 31А.

Дня ветеранов боевых действий на территории Прикамья ввели для признания заслуг жителей региона, принимавших участие в боевых действиях, локальных войнах и вооруженных конфликтах на территориях СССР, Российской Федерации и других государств после 1945 года.