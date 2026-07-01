В Пермском крае 1 июля впервые отмечают День ветеранов боевых действий

В сквере Калачникова с 14:00 состоится акция «Автомат и гитара — Встреча боевых друзей в Мотовилихе». Завершением праздничных мероприятий в 18:30 станет концерт для раненых бойцов СВО и ветеранов боевых действий. Его проведут в Пермском краевом клиническом госпитале для ветеранов войн в корпусе на ул. Встречной, 31А.