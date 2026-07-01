Певец Хабиб станет хедлайнером летнего «Амурфеста» в Хабаровске

Отдельную зону посвятят спорту и летнему отдыху: там оборудуют площадки для акробатики, баскетбола и других активностей. Также для гостей проведут мастер-классы по росписи пряников, созданию значков, брелоков и керамических брошей, мехенди и игры на развитие памяти и внимания.