Певец Хабиб станет хедлайнером летнего «Амурфеста» в Хабаровске

Краевой фестиваль-ярмарка «АмурФест. Лето» пройдёт в Хабаровске 11 и 12 июля, а его хедлайнером станет популярный исполнитель Хабиб. Праздник готовят при поддержке министерства культуры и министерства туризма края в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в министерстве культуры Хабаровского края.
В этом году «АмурФест» откроет пятый, юбилейный сезон. Летний фестиваль посвятят Году единства народов России и Году спорта в Хабаровском крае.
Концертная программа развернётся сразу на двух площадках — на главной сцене Комсомольской площади и у «Ракушки» в краевом парке имени Н. Н. Муравьёва-Амурского. Гостей ждут показы локальных брендов, этно-дефиле, баттл маскотов краевых спортивных команд, юбилейное выступление группы «Баттл Наггетс», программа «Русский стиль» и другие номера.
Главным музыкальным событием станет выступление Хабиба, известного по песням «Ягода-малинка», «Грустинка» и «Ой, какая ты». Артист выйдет на главную сцену 11 июля в 20:00.
На ярмарке будут работать 42 мастера декоративно-прикладного искусства, 12 художников-живописцев и 14 предпринимателей в зоне фуд-корта. Посетителям покажут изделия из текстиля, воска, кожи, эпоксидной смолы, лозы, янтаря, украшения и работы мастеров традиционных ремёсел коренных малочисленных народов Севера.
В парке рядом со сценой «Ракушка» откроется арт-пространство, где можно будет познакомиться с художниками, приобрести картины и сувениры. Гастрономическая часть фестиваля соберёт летнее меню с мороженым, прохладительными напитками, выпечкой, сладостями и стрит-фудом.
Отдельную зону посвятят спорту и летнему отдыху: там оборудуют площадки для акробатики, баскетбола и других активностей. Также для гостей проведут мастер-классы по росписи пряников, созданию значков, брелоков и керамических брошей, мехенди и игры на развитие памяти и внимания.
«АмурФест» проходит в Хабаровске с 2021 года и ежегодно собирает более 150 тысяч участников и гостей. Подробную программу опубликуют на официальном сайте фестиваля и на его странице во «ВКонтакте».