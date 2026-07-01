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Минобороны РФ: военные ликвидировали укрытия ВСУ под Константиновкой

Российские военные ликвидировали укрытия = украинских войск под Константиновкой в Донецкой народной республике, сообщает Минобороны РФ.

Источник: Аргументы и факты

Российские военные ликвидировали укрытия Вооружённых сил Украины под Константиновкой в Донецкой народной республике, сообщает Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что удар нанесли артиллеристы 1442-го гвардейского мотострелкового полка российской группировки войск «Юг».

«В ходе воздушного наблюдения операторы БПЛА обнаружили группы украинских боевиков, покинувших городские кварталы Константиновки. Пытаясь избежать поражения, противник укрывается в частных домах Алексеево-Дружковки — пригороде Константиновки. Артиллеристы нанесли несколько ударов по выявленным укрытиям. В результате огневого поражения укрытия с находящейся там живой силой противника были ликвидированы», — говорится в сообщении.

Кроме того, в МО рассказали, что российские военные ликвидировали наземный робототехнический комплекс украинских войск, который осуществлял подвоз боеприпасов в районе Дружковки. Его выявили операторы войск беспилотных систем.

«После подтверждения цели точным ударом FPV-дрона вражеский НРТК был ликвидирован, а доставка боеприпасов к украинским подразделениям сорвана», — заявили в ведомстве.

Напомним, по данным Минобороны РФ, российские военные ликвидировали штурмовые группы Вооружённых сил Украины ещё на этапе сосредоточения в Запорожской области.

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