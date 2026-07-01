В ВОКБ № 1 открыли мемориальную доску профессору Карпенко

Владимир Карпенко внес огромный вклад в становление областной клинической больницы, он участвовал в проектировании и строительстве ее современного хирургического корпуса. Профессор Карпенко был автором более 120 научных работ, действительным членом Международного общества хирургов. Его заслуги отмечены орденами Трудового Красного Знамени и Отечественной войны I и II степеней.