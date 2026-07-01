Бокерия посоветовал ради здоровья отказаться от мата

«Необходимо понять, что людей нельзя оскорблять, обижать. Я, например, давно выкинул из своего сознания такое понятие, как обида. В моем сознании нет ни одного врага, я ни на кого не держу зла. Я не сужу и не осуждаю. Обижаться в любых ситуациях нужно только на самого себя, и винить всегда и во всем следует также лишь себя одного. Если что-то не удалось — не доработал, расслабился, проявил лень — сам виноват. Попробуете, здорово помогает!», — заключил он.