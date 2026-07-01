Бокерия посоветовал ради здоровья отказаться от мата

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Главный внештатный специалист по сердечно-сосудистой хирурги Минздрава России, президент общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации», академик РАН Лео Бокерия рассказал РИА Новости, чем мат опасен для здоровья.
«При всей важности сна и питания есть кое-что, без чего, по моему глубокому убеждению, любые усилия на пути здорового образа жизни не принесут положительного результата: исключите из своего лексикона бранные слова», — сказал он.
«Я не шучу. Давайте вспомним, когда мы прибегаем чаще всего к ругательствам, ненормативной лексике? Когда пребываем в плохом настроении, когда злимся, ссоримся с кем-то. Находимся, иными словами, в взвинченном состоянии», — добавил собеседник агентства.
Что, по его словам, «в такие моменты творится с нашими сосудами, с нашим артериальным давлением даже страшно сказать». Поэтому столь важно учиться не только контролировать свои отрицательные эмоции, но и следить за своим языком, подчеркнул Бокерия.
«Необходимо понять, что людей нельзя оскорблять, обижать. Я, например, давно выкинул из своего сознания такое понятие, как обида. В моем сознании нет ни одного врага, я ни на кого не держу зла. Я не сужу и не осуждаю. Обижаться в любых ситуациях нужно только на самого себя, и винить всегда и во всем следует также лишь себя одного. Если что-то не удалось — не доработал, расслабился, проявил лень — сам виноват. Попробуете, здорово помогает!», — заключил он.