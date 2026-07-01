Ребенок и взрослый пострадали в аварии с автобусом в Красноярском крае

Ранее KP.RU сообщал, что в Кемеровской области произошла авария с участием автобуса и грузовика. Водитель «Нефаза» при въезде на перекресток не уступил дорогу грузовому автомобилю. После этого произошло столкновение. в результате один человек погиб.