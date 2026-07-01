Ребенок и взрослый пострадали в аварии с автобусом в Красноярском крае

Один ребенок и сопровождающий взрослый пострадали в аварии с участием автобуса, перевозившего детей, в Красноярском крае. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
Автобус возвращался из детского лагеря. На трассе навстречу ему выехал легковой автомобиль. Чтобы избежать столкновения, водитель автобуса совершил маневр вправо. После транспортное средство съехало на обочину и опрокинулось.
«В салоне находилось 27 детей. Один из них, а также сопровождающий обратились за медицинской помощью», — говорится в сообщении.
Ранее KP.RU сообщал, что в Кемеровской области произошла авария с участием автобуса и грузовика. Водитель «Нефаза» при въезде на перекресток не уступил дорогу грузовому автомобилю. После этого произошло столкновение. в результате один человек погиб.