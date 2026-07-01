Полная программа фестиваля «МИР Сибири» 2026 в Шушенском

Обрядовая поляна станет местом притяжения людей, желающих поучаствовать во всевозможных действах и таинствах, погрузиться в круговорот мировых культур, посетить мастер-классы по вокалу, игре на традиционных музыкальных инструментах, поводить хороводы и попробовать силы в народных играх. В первый день фестиваля площадка будет работать с 18:00 до 21:00, 10 июля — с 10:00 до 23:00, 11 июля — с 10:00 до 03:00, 12 июля — с 10:00 до 01:00. С 10 по 12 июля здесь будут проходить обрядовые практики (с 08:00 до 10:00).