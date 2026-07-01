Ритмы звёзд. Полная программа фестиваля «МИР Сибири» 2026 в Шушенском

С 9 по 12 июля в п. Шушенское Красноярского края будет проходить XXII Международный фестиваль этнической музыки и ремёсел «МИР Сибири» 2026. Хедлайнерами события станут творящие в стиле этно музыкальные звёзды из России, Китая, Средней Азии, Европы, Ближнего Востока, Кавказа и Балкан.
Знакомьтесь с полной программой фестиваля «МИР Сибири» 2026, сохраняйте её и отправляйте тому, кто тоже планирует посетить это незабываемое событие.
Площадки фестиваля «МИР Сибири» 2026 и расписание их работы.
Событие развернётся на нескольких локациях.
На Главной сцене выступят участники конкурсной программы и хэдлайнеры фестиваля.
Обрядовая поляна станет местом притяжения людей, желающих поучаствовать во всевозможных действах и таинствах, погрузиться в круговорот мировых культур, посетить мастер-классы по вокалу, игре на традиционных музыкальных инструментах, поводить хороводы и попробовать силы в народных играх. В первый день фестиваля площадка будет работать с 18:00 до 21:00, 10 июля — с 10:00 до 23:00, 11 июля — с 10:00 до 03:00, 12 июля — с 10:00 до 01:00. С 10 по 12 июля здесь будут проходить обрядовые практики (с 08:00 до 10:00).
Бубны и варганы, унты и сарафаны, глиняную посуду и изделия из дерева российских и зарубежных умельцев можно будет приобрести на локации Город мастеров (работает с 16:00 до 22:00 9 июля, с 10:00 до 20:00 10 июля, с 10:00 до 21:00 11 и 12 июля). Здесь же у гостей события будет возможность изготовить авторское изделие своими руками.
На площадке Беседка (работает с 11:00 до 20:00 10 июля, с 10:00 до 20:00 11 и 12 июля) можно будет послушать интересные лекции педагогов вузов и деятелей в области традиционной народной культуры, а также обсудить с единомышленниками социо-культурные темы.
Гастрономические локации будут ждать любителей порадовать вкусовые рецепторы. На площадке «Традиции Енисейской кухни» опытные повара откроют перед желающими научиться готовить по старинным рецептам тайны сибирских блюд: например, щуки, фаршированной папоротником, грибами и стерлядью.
В музее-заповеднике «Шушенское» — законсервированном сибирском селе конца ХIХ — начала ХХ вв — можно будет прикоснуться к истории. Музей открыт с 10:00 до 19:00 9 июля, с 10:00 до 21:00 10 июля, с 09:00 до 20:00 11 и 12 июля. Вход платный.
В Этнодеревне (работает с 10:00 до 20:00 9 и 10 июля, с 09:00 до 20:00 11 и 12 июля) гостей события познакомят с культурой народов, населяющих земли вокруг Енисея, а в Туристском информационном центре расскажут о возможностях современного этнотуризма.
Программа фестиваля «МИР Сибири» на 9 июля 2026, четверг.
С 17:00 до 20:30 на Главной сцене будут проходить концертно-конкурсные выступления номинантов конкурса на присуждение этномузыкальной премии «МИРА».
В 21:10 до 23:10 на этой же площадке будут выступать почётные гости фестиваля: Jan-e-Jan (Армения, Россия) и «Белолуна» (Россия).
Программа фестиваля «МИР Сибири» на 10 июля 2026, пятницу.
С 10:00 до 12:00 в выставочном зале музея-заповедника «Шушенское» будет проходить торжественное открытие выставки работ номинантов мастеровой премии «МИРА», а также состоится очный этап конкурса в номинации «Традиционные ремёсла».
С 13:00 до 21:00 здесь же гостей фестиваля ждут на выставку работ номинантов на присуждение премии.
С 18:00 до 20:30 на Главной сцене пройдут концертно-конкурсные выступления номинантов конкурса на присуждение этномузыкальной премии «МИРА».
В 21:00 стартует торжественное открытие фестиваля, которое продлится до 21:35.
С 22:00 до 01:00 здесь же будут выступать почётные гости фестиваля ielele (Молдова, Россия), Zventa Sventana (Россия), Неизвестный Композитор (Армения, Россия).
С 22:00 до 23:00 на Обрядовой поляне пройдёт огненное шоу.
Программа фестиваля «МИР Сибири» на 11 июля 2026, субботу.
С 09:00 до 20:00 в выставочном зале музея-заповедника «Шушенское» будет работать выставка работ номинантов конкурса на присуждение мастеровой премии «МИРА».
С 10:00 до 12:00 на этой же локации пройдёт общий этап конкурса на присуждение мастеровой премии «МИРА» в номинации «Современное декоративно-прикладное искусство».
С 18:30 до 20:30 на Главной сцене состоятся концертно-конкурсные выступления номинантов конкурса на присуждение этномузыкальной премии «МИРА».
С 20:50 до 00:30 на этой же площадке свои композиции представят почётные гости фестиваля: MaBang (Китай), Морган Джи и Gurude (Франция, Россия), Qaraqoom (Узбекистан).
Программа фестиваля «МИР Сибири» на 12 июля 2026, воскресенье.
С 10:00 до 16:00 в выставочном зале музея-заповедника «Шушенское» пройдёт выставка работ номинантов конкурса на присуждение мастеровой премии «МИРА».
С 19:00 до 21:30 на Главной сцене будут проходить Гала-концерт и церемония награждения номинантов конкурсов на присуждение этномузыкальной и мастеровой премий «МИРА».
С 21:40 до 23:40 на этой же локации состоятся выступления почётных гостей фестиваля: AY YOLA (Россия) и «Джанги» (Азербайджан).
В 22:00 на Обрядовой поляне пройдёт файер-шоу, которое закончится в 22:30.
Где разместиться гостям на фестивале «МИР Сибири» 2026.
По данным сайта festmir.ru, гости события будут проживать в Палаточном городке: он будет работать с 12:00 первого дня фестиваля, до 12:00 понедельника, следующего за днём закрытия. Приезжающим со своей палаткой не нужно заранее бронировать место. Проживание оплачивается при въезде в лагерь (оформить документы поможет сотрудник фестиваля на КПП). Желающим арендовать палатку и/или туристическое снаряжение необходимо забронировать и оплатить их заблаговременно.
Размещение в кемпинге платное. Гостям необходимо арендовать площадку под одну палатку и машиноместо (автомобиль будет стоять на специальной парковке) на все дни фестиваля.
«На территории установлены биотуалеты, летние душевые и умывальники. В лагере работают пункты экстренной медицинской помощи, пожарной безопасности, за порядком следит полиция», — говорится на сайте.