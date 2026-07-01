Спасатели рассказали, сколько человек травмировались на «Красноярских Столбах» в июне

За первый месяц лета на «Красноярских Столбах» 15 человек получили травмы различной степени тяжести, сообщили в учреждении «Спасатель».
В последний день июня в национальном парке произошло два происшествия. Днем в районе Первого Столба 15-летняя девочка сломала ногу. Спасатели оперативно прибыли на место и зафиксировали поврежденную конечность шиной. Затем, уложив пострадавшую на носилки, доставили ее до своего автомобиля, а после передали бригаде медиков.
А уже вечером 30-летний мужчина при прогулке получил травму ступни. Ему также оказали необходимую помощь.
Спасатели в очередной раз просят любителей активного отдыха соблюдать элементарные меры безопасности при посещении национального парка, не рисковать своим здоровьем и не пытаться покорять вершины «Красноярских Столбов» без соответствующей подготовки и специального снаряжения.