Спасатели рассказали, сколько человек травмировались на «Красноярских Столбах» в июне

В последний день июня в национальном парке произошло два происшествия. Днем в районе Первого Столба 15-летняя девочка сломала ногу. Спасатели оперативно прибыли на место и зафиксировали поврежденную конечность шиной. Затем, уложив пострадавшую на носилки, доставили ее до своего автомобиля, а после передали бригаде медиков.