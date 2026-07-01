Россиянам рассказали о рисках заражения энцефалитом после укуса клеща

«Даже если клещ оказался зараженным вирусом клещевого энцефалита, заболевание развивается не в 100% случаев. Точной цифры для России нет, но в мировой практике риск при присасывании инфицированного клеща оценивается примерно в 2−6%», — пояснил эксперт для РИА Новости.