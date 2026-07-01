Россиянам рассказали о рисках заражения энцефалитом после укуса клеща

При укусе клеща заражение вирусом клещевого энцефалита происходит не всегда, вероятность этого оценивается в 2−6%. Об этом заявил профессор кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Института клинической медицины Пироговского Университета Минздрава России Мурад Шахмарданов.
«Даже если клещ оказался зараженным вирусом клещевого энцефалита, заболевание развивается не в 100% случаев. Точной цифры для России нет, но в мировой практике риск при присасывании инфицированного клеща оценивается примерно в 2−6%», — пояснил эксперт для РИА Новости.
По словам Шахмарданова, протекание болезни зависит от дозы вируса и иммунитета: крепкий иммунитет позволяет перенести инфекцию в легкой или бессимптомной форме.
Однако риск развития тяжелых последствий остается слишком высоким, чтобы его игнорировать. Самый надежный способ защиты — вакцинация от клещевого энцефалита, подчеркнул профессор.
Невролог Екатерина Демьяновская в свою очередь предупредила, что клещевой энцефалит можно перепутать с гриппом или простудой из-за схожих симптомов.