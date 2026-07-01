Хабаровчане поддержат бойцов СВО благотворительным концертом

Благотворительный концерт «Плечом к плечу!» состоится 19 июля в Доме офицеров Восточного военного округа в Хабаровске. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», все собранные средства направят на закупку антидроновых сетей, чтобы оказать адресную помощь военнослужащим в зоне проведения специальной военной операции.
Организаторами выступают АНО «Победа» (центр поддержки участников СВО и их семей, работающий с ноября 2022 года под девизом «Все для фронта, все для Победы») и благотворительный проект «Ступени добра», который уже имеет опыт подобных акций.
В прошлом году при их участии в КСК «Арсеналец» проходил концерт для кризисных семей из организации «Чужих детей не бывает». Тогда удалось собрать 500 тысяч рублей.
В программе концерта — патриотические песни и живая музыка. Перед зрителями выступят студия вокала и рок-группа «ПапаРок», коллектив «Альфа групп», студии вокала «Дыши» и «НаРепите», а также проект «Русский ветер с Востока».